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Хочу замуж

Хочу замуж

Страна:
Россия, 2022
 
Премьера:
в РФ 05.03.2022
 
Режиссер:
Соня Карпунина
  
Актеры:
Милош Бикович, Кристина Асмус, Сергей Гилев, Марина Александрова, Юлия Ауг, Сергей Комаров, Анастасия Уколова, Агния Кузнецова, Надежда Сысоева, Анна Цуканова-Котт
  
Жанр:
комедия, мелодрама
  

У журналистки Любы всё идет по плану: работа ведущей на телеканале, успешный и богатый жених Роберт. План катится к чертям, когда у Любы садится телефон, и она просит позвонить с телефона случайного прохожего. Им оказался Сергей, у которого тоже жизнь текла спокойно и размеренно до этого дня. Эта встреча запустит череду событий, которая полностью поменяет и жизнь Любы и Сергея, и их самих.

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Касса
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9 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
Пилот
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13 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
ГУДТАЙМС
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7 марта, понедельник 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Звезды Дискотек 90-х. Новогодний огонек
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1 декабря, четверг 20:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
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 ₽  Билеты: 800-1100 ₽
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 ₽  Билеты: 900 ₽
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