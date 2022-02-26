Хочу замуж

Страна: Россия, 2022

Премьера: в РФ 05.03.2022

Режиссер: Соня Карпунина

Актеры: Милош Бикович, Кристина Асмус, Сергей Гилев, Марина Александрова, Юлия Ауг, Сергей Комаров, Анастасия Уколова, Агния Кузнецова, Надежда Сысоева, Анна Цуканова-Котт

Жанр: комедия, мелодрама

У журналистки Любы всё идет по плану: работа ведущей на телеканале, успешный и богатый жених Роберт. План катится к чертям, когда у Любы садится телефон, и она просит позвонить с телефона случайного прохожего. Им оказался Сергей, у которого тоже жизнь текла спокойно и размеренно до этого дня. Эта встреча запустит череду событий, которая полностью поменяет и жизнь Любы и Сергея, и их самих.