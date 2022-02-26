Хочу замуж
Страна:
Россия, 2022
Премьера:
в РФ 05.03.2022
Режиссер:
Соня Карпунина
Актеры:
Милош Бикович, Кристина Асмус, Сергей Гилев, Марина Александрова, Юлия Ауг, Сергей Комаров, Анастасия Уколова, Агния Кузнецова, Надежда Сысоева, Анна Цуканова-Котт
Жанр:
комедия, мелодрама
У журналистки Любы всё идет по плану: работа ведущей на телеканале, успешный и богатый жених Роберт. План катится к чертям, когда у Любы садится телефон, и она просит позвонить с телефона случайного прохожего. Им оказался Сергей, у которого тоже жизнь текла спокойно и размеренно до этого дня. Эта встреча запустит череду событий, которая полностью поменяет и жизнь Любы и Сергея, и их самих.
Сегодня
|19:00
|Ясная Поляна, дом культуры
8 марта, вторник
|14:30
|Ясная Поляна, дом культуры
Сегодня
|Ясная Поляна, дом культуры
|
19:00
8 марта, вторник
|Ясная Поляна, дом культуры
|
14:30
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
13 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
7 марта, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1100 ₽
15 марта, вторник 20:00
₽ Билеты: 900 ₽