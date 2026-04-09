Страна: Россия

Премьера: 09.04.2026

Режиссер: Максим Боев

Актеры: Алексей Серебряков, Мария Аронова, Павел Деревянко, Любовь Аксенова, Ирина Пегова, Константин Крюков, Раиса Рязанова, Анна Старшенбаум, Алексей Бардуков, Андрей Смоляков, Александр Самойленко, Владимир Сычев

Жанр: Мелодрама, Трагикомедия

Продолжительноcть: 81 минута

Возрастные ограничения: 16+

За маской злобного кролика — Хейтер, один из самых циничных стримеров рунета. Его конек — чужие истории, в которых есть все: предательство, трагедии и удары судьбы. Но для Хейтера за каждой из них стоят не живые люди, а лишь повод для насмешек. Фильм включает пять новелл: «Паркур», «Тигр», «Мать», «Скрипач» и, наконец, историю самого интернет-тролля. Это современное кино, которое не просто осуждает и обличает, а заглядывает в суть феномена цифровой жестокости.