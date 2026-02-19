  1. Моя Слобода
Гуантанамера

Премьера:
19.02.2026
 
Режиссер:
Сергей Мокрицкий
  
Актеры:
Сергей Шакуров, Александра Тулинова, Илья Шляга, Дарианис Палензуэла, Карлос Энрике Альмиранте, Эслинда Нуньес, Эдуардо Мартине, Ариель Самора, Тереза Диуро, Анабель Аренфибия, Калеб Касас, Влада Ерофеева
  
Жанр:
Боевик, Приключение
  
Продолжительноcть:
112 минуты
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Экстремального молодого тревел-блогера Дашу приглашают на Кубу для съемок репортажа о глубоководном погружении. Девушка не подозревает, что ее заманили на Остров свободы для поисков пропавшего много лет назад важнейшего документа, способного изменить ход истории. Незадолго до кубинской революции ее дед, будучи разведчиком-нелегалом, нашел этот документ, однако, обретя любовь, он не смог завершить задание. Сегодня 82-летнему разведчику в отставке придется вернуться на Кубу, чтобы освободить удерживаемую в заложниках внучку, простить и попросить прощения за ошибки молодости.

Сегодня
09:45
Алмаз Синема
11:00
Иллизиум (Новомосковск)
12:40
Синема Стар
13:50
Люксор Тула
15:10
Иллизиум (Новомосковск)
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:55
Алмаз Синема
21:05
Иллизиум (Новомосковск)
21:10
Люксор Тула
22:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
09:40
Алмаз Синема
11:00
Иллизиум (Новомосковск)
12:40
Синема Стар
13:50
Люксор Тула
15:10
Иллизиум (Новомосковск)
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:55
Алмаз Синема
21:05
Иллизиум (Новомосковск)
21:10
Люксор Тула
22:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 февраля, суббота
09:45
Алмаз Синема
12:40
Синема Стар
13:50
Люксор Тула
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:55
Алмаз Синема
21:10
Люксор Тула
22:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 февраля, воскресенье
09:45
Алмаз Синема
12:40
Синема Стар
12:50
Люксор Тула
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:55
Алмаз Синема
22:10
Люксор Тула
22:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 февраля, понедельник
10:00
Алмаз Синема
12:40
Синема Стар
13:50
Люксор Тула
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10
Люксор Тула
22:05
Алмаз Синема
22:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 февраля, вторник
09:45
Алмаз Синема
12:40
Синема Стар
13:50
Люксор Тула
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:55
Алмаз Синема
21:10
Люксор Тула
22:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 февраля, среда
09:45
Алмаз Синема
12:40
Синема Стар
13:50
Люксор Тула
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:55
Алмаз Синема
21:10
Люксор Тула
22:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
