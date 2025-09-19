Премьера: 19.09.2025

Режиссер: Субхаш Капур

Актеры: Акшай Кумар, Хума Куреши, Амрита Рао, Саурабх Шукла, Аршад Варси, Сушил Пандей, Сукумар Туду, Анубхав

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 157 минут

Возрастные ограничения: 16+

Умник Джолли Мишра и шутник Джолли Тьяги сталкиваются в суде судьи Трипати в остроумных перепалках, неожиданных поворотах и искреннем хаосе этой потрясающей судебной комедии.