Джолли-3
Премьера:
19.09.2025
Режиссер:
Субхаш Капур
Актеры:
Акшай Кумар, Хума Куреши, Амрита Рао, Саурабх Шукла, Аршад Варси, Сушил Пандей, Сукумар Туду, Анубхав
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
157 минут
Возрастные ограничения:
16+
Умник Джолли Мишра и шутник Джолли Тьяги сталкиваются в суде судьи Трипати в остроумных перепалках, неожиданных поворотах и искреннем хаосе этой потрясающей судебной комедии.
Сегодня
|
18:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:55
20 сентября - 1 октября
8 - 21 сентября
3 февраля - 27 сентября 2024
11 - 24 сентября
18 мая - 24 сентября
19 августа - 21 сентября 2023