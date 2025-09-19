  1. Моя Слобода
Джолли-3

Джолли-3

Премьера:
19.09.2025
 
Режиссер:
Субхаш Капур
  
Актеры:
Акшай Кумар, Хума Куреши, Амрита Рао, Саурабх Шукла, Аршад Варси, Сушил Пандей, Сукумар Туду, Анубхав
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
157 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Умник Джолли Мишра и шутник Джолли Тьяги сталкиваются в суде судьи Трипати в остроумных перепалках, неожиданных поворотах и искреннем хаосе этой потрясающей судебной комедии.

