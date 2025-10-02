Дом ада: Спуск к дьяволу

Премьера: 02.10.2025

Режиссер: Стивен Коньетти

Актеры: Элизабет Вермилья, Сеарра Савка, Майк Саттон, Джо Банделли, Кайла Береджикян, Виктория Андруник, Гидеон Бергер, Бриджет Роуз Перротта, Дестини Лейлани Браун, Николас Штессер, Майкл Каприоли

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 108 минут

Возрастные ограничения: 18+

Ванесса начинает видеть странные кошмары, в которых призраки ведут ее в «Отель Абаддон» — проклятое место, известное как «Дом ада». К девушке обращается журналистка, которая находит связь между этим отелем, поместьем Кармайклов и цепочкой загадочных смертей, происходящих десятилетиями. Ванесса выясняет, что трагедия, случившаяся в прошлом, пробудила древнее зло, и теперь «Дом ада» требует новых жертв. Ей предстоит понять, как остановить демона, пока все ее кошмары не стали реальностью.