Дом ада: Спуск к дьяволу

Премьера:
02.10.2025
 
Режиссер:
Стивен Коньетти
  
Актеры:
Элизабет Вермилья, Сеарра Савка, Майк Саттон, Джо Банделли, Кайла Береджикян, Виктория Андруник, Гидеон Бергер, Бриджет Роуз Перротта, Дестини Лейлани Браун, Николас Штессер, Майкл Каприоли
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
108 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Ванесса начинает видеть странные кошмары, в которых призраки ведут ее в «Отель Абаддон» — проклятое место, известное как «Дом ада». К девушке обращается журналистка, которая находит связь между этим отелем, поместьем Кармайклов и цепочкой загадочных смертей, происходящих десятилетиями. Ванесса выясняет, что трагедия, случившаяся в прошлом, пробудила древнее зло, и теперь «Дом ада» требует новых жертв. Ей предстоит понять, как остановить демона, пока все ее кошмары не стали реальностью.

