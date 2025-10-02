Дом ада: Спуск к дьяволу
Премьера:
02.10.2025
Режиссер:
Стивен Коньетти
Актеры:
Элизабет Вермилья, Сеарра Савка, Майк Саттон, Джо Банделли, Кайла Береджикян, Виктория Андруник, Гидеон Бергер, Бриджет Роуз Перротта, Дестини Лейлани Браун, Николас Штессер, Майкл Каприоли
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
108 минут
Возрастные ограничения:
18+
Ванесса начинает видеть странные кошмары, в которых призраки ведут ее в «Отель Абаддон» — проклятое место, известное как «Дом ада». К девушке обращается журналистка, которая находит связь между этим отелем, поместьем Кармайклов и цепочкой загадочных смертей, происходящих десятилетиями. Ванесса выясняет, что трагедия, случившаяся в прошлом, пробудила древнее зло, и теперь «Дом ада» требует новых жертв. Ей предстоит понять, как остановить демона, пока все ее кошмары не стали реальностью.
Сегодня
|
20:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:05
2 - 5 октября
11 сентября - 4 октября
3 февраля - 4 октября 2024
3 октября, пятница 00:00
4 октября, суббота 00:00
20 сентября - 8 октября