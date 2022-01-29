День слепого Валентина

Страна: Россия, 2022

Премьера: в РФ 03.02.2022

Режиссер: Александр Баршак

Актеры: Александр Яценко, Максим Виторган, Анна Цуканова-Котт, Юрий Чурсин, Марина Петренко, Валентина Мазунина, Олеся Судзиловская, Антон Васильев, Кирилл Плетнев, Роман Мадянов

Жанр: комедия, мелодрама

Продолжительноcть: 116 мин

В любых отношениях случаются кризисы. Самый романтичный день в году приготовил героям серьёзные испытания. Найдут ли они в себе силы справиться? Или испугаются и разойдутся? Фильм о том, что настоящая любовь способна победить всё, даже если стрела Амура случайно попала не туда...