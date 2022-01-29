афиша
афиша
Регистрация
День слепого Валентина

День слепого Валентина

Страна:
Россия, 2022
 
Премьера:
в РФ 03.02.2022
 
Режиссер:
Александр Баршак
  
Актеры:
Александр Яценко, Максим Виторган, Анна Цуканова-Котт, Юрий Чурсин, Марина Петренко, Валентина Мазунина, Олеся Судзиловская, Антон Васильев, Кирилл Плетнев, Роман Мадянов
  
Жанр:
комедия, мелодрама
  
Продолжительноcть:
116 мин
  

В любых отношениях случаются кризисы. Самый романтичный день в году приготовил героям серьёзные испытания. Найдут ли они в себе силы справиться? Или испугаются и разойдутся? Фильм о том, что настоящая любовь способна победить всё, даже если стрела Амура случайно попала не туда...

0
Касса
Лабов'SKY JAM
Купить билет
5 марта, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
МолоТняк-2022
Купить билет
13 февраля, воскресенье 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 200 ₽
Кристина Орбакайте
Купить билет
13 марта, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Звезды Дискотек 90-х. Новогодний огонек
Купить билет
1 декабря, четверг 20:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Александр Серов
Купить билет
18 февраля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
CATHARSIS
Купить билет
16 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.