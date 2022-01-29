День слепого Валентина
Страна:
Россия, 2022
Премьера:
в РФ 03.02.2022
Режиссер:
Александр Баршак
Актеры:
Александр Яценко, Максим Виторган, Анна Цуканова-Котт, Юрий Чурсин, Марина Петренко, Валентина Мазунина, Олеся Судзиловская, Антон Васильев, Кирилл Плетнев, Роман Мадянов
Жанр:
комедия, мелодрама
Продолжительноcть:
116 мин
В любых отношениях случаются кризисы. Самый романтичный день в году приготовил героям серьёзные испытания. Найдут ли они в себе силы справиться? Или испугаются и разойдутся? Фильм о том, что настоящая любовь способна победить всё, даже если стрела Амура случайно попала не туда...
Сегодня
|18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:15
21:30
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:15
21:30
5 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
13 февраля, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 200 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
16 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽