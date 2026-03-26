  Дастур: Проклятие - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
Дастур: Проклятие

Премьера:
26.03.2026
 
Режиссер:
Алишер Утев
  
Актеры:
Абылайхан Айнабеков, Алихан Идришева, Бахытжан Альпеисов, Фариза Ескермес, Алдияр Жапарханов, Аяна Азылхан
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
96 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Приехав к бабушке в отдаленный аул, Дана вскоре понимает жуткую тайну его жителей: детей здесь по древнему обряду приносят в жертву. И пока девочку готовят к жестокому ритуалу, ее мать в городе вместе со следователем раскрывает цепочку исчезновений, повторяющихся каждые 12 лет, и выходит на след проклятого места. Спасение приходит в последний момент, но победа над злом требует страшной жертвы…

