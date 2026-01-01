  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Чебурашка-2 - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Чебурашка-2

Чебурашка-2

Премьера:
01.01.2026
 
Режиссер:
Дмитрий Дьяченко
  
Актеры:
Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина, Екатерина Чередник, Оливье Сью, Марина Коняшкина, Жаннат Керимбаев
  
Жанр:
Комедия, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
103 минуты
  
Возрастные ограничения:
6+
 
Рейтинг:
7.10
 
 

Уже год, как Чебурашка живет у Гены. Ушастик взрослеет, и у друзей часто случаются разногласия: Чебурашка начинает проявлять излишнюю самостоятельность и хулиганить, а Гена пытается его воспитывать. Героев приглашают на роскошный день рождения Сони, где ушастик случайно портит праздник. В надежде избежать очередной ссоры Чебурашка вместе с Соней и Гришей тайно сбегают в горы, где их ждут невероятные пейзажи и захватывающие, но опасные приключения! Обнаружив пропажу, взрослые объединяются, чтобы вернуть детей домой. Смогут ли они исправить ситуацию и научиться прислушиваться друг к другу?

Сегодня
09:45
Алмаз Синема
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:20
Синема Стар
10:20
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50
Иллизиум (Новомосковск)
12:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Люксор Тула
12:40
Синема Стар
12:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40
Люксор Тула
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Алмаз Синема
14:20
Иллизиум (Новомосковск)
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Синема Стар
15:00
Люксор Тула
15:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Люксор Тула
16:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:45
Иллизиум (Новомосковск)
17:20
Люксор Тула
17:20
Синема Стар
17:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45
Кинотеатр (Суворов)
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05
Иллизиум (Новомосковск)
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Люксор Тула
19:40
Синема Стар
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15
Алмаз Синема
20:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Люксор Тула
22:00
Синема Стар
00:55
Алмаз Синема
Завтра
09:40
Алмаз Синема
10:20
Синема Стар
10:20
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Люксор Тула
12:40
Синема Стар
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Люксор Тула
15:00
Синема Стар
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25
Алмаз Синема
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Люксор Тула
17:20
Синема Стар
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40
Кинотеатр (Суворов)
17:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Люксор Тула
22:00
Люксор Тула
22:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
00:55
Алмаз Синема
23 января, пятница
09:40
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
10:20
Синема Стар
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Люксор Тула
12:40
Синема Стар
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Синема Стар
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Люксор Тула
15:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25
Алмаз Синема
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Стар
17:20
Люксор Тула
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40
Кинотеатр (Суворов)
17:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Люксор Тула
22:00
Люксор Тула
22:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
24 января, суббота
09:40
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
10:20
Синема Стар
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Синема Стар
12:40
Люксор Тула
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Синема Стар
15:00
Люксор Тула
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25
Алмаз Синема
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Стар
17:20
Люксор Тула
17:40
Кинотеатр (Суворов)
17:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Люксор Тула
22:00
Люксор Тула
22:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
25 января, воскресенье
09:40
Алмаз Синема
10:20
Синема Стар
10:20
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Синема Стар
12:40
Люксор Тула
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Люксор Тула
15:00
Синема Стар
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25
Алмаз Синема
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Люксор Тула
17:20
Синема Стар
17:40
Кинотеатр (Суворов)
17:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Люксор Тула
22:00
Люксор Тула
22:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
26 января, понедельник
09:40
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
10:20
Синема Стар
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Синема Стар
12:40
Люксор Тула
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Люксор Тула
15:00
Синема Стар
15:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25
Алмаз Синема
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Стар
17:20
Люксор Тула
17:40
Кинотеатр (Суворов)
17:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Люксор Тула
22:00
Люксор Тула
22:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
27 января, вторник
09:40
Алмаз Синема
10:20
Синема Стар
10:20
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Люксор Тула
12:40
Синема Стар
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Люксор Тула
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Синема Стар
15:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25
Алмаз Синема
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Люксор Тула
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Синема Стар
17:40
Кинотеатр (Суворов)
17:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:40
Люксор Тула
22:00
Люксор Тула
22:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
28 января, среда
09:40
Алмаз Синема
10:20
Синема Стар
10:20
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Люксор Тула
12:40
Синема Стар
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Синема Стар
15:00
Люксор Тула
15:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25
Алмаз Синема
17:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Люксор Тула
17:20
Синема Стар
17:40
Кинотеатр (Суворов)
17:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:40
Люксор Тула
22:00
Люксор Тула
22:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
Расписание на все дни
0
Касса
Яйцо ангела
22 - 28 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Левша
22 - 28 января
Люксор Тула
Горничная
7 - 28 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Океан чудес
11 - 21 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Звериный рейс
3 февраля - 31 января 2024
Майский
Заклятие. Обряд реинкарнации
27 января, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.