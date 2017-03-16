Босс-молокосос

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 23.03.2017

Режиссер: Том МакГрат

Актеры: Майлз Кристофер Бакши, Алек Болдуин, Стив Бушеми, Эрик Белл мл., Лиза Кудроу, Джимми Киммел, Тоби Магуайр

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 98 мин

Рождение братика стало для Тима настоящим ударом, потому что всю свою любовь родители перенесли на малыша. Знали бы они, что этот малыш вовсе не невинный младенец, а секретный агент под прикрытием, прибывший в мир с почти невыполнимой миссией. Теперь Тиму придется вступить в союз с этим выскочкой, чтобы поскорей исполнить задание и распрощаться навсегда.