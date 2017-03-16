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Босс-молокосос

Босс-молокосос

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 23.03.2017
 
Режиссер:
Том МакГрат
  
Актеры:
Майлз Кристофер Бакши, Алек Болдуин, Стив Бушеми, Эрик Белл мл., Лиза Кудроу, Джимми Киммел, Тоби Магуайр
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
98 мин
  

Рождение братика стало для Тима настоящим ударом, потому что всю свою любовь родители перенесли на малыша. Знали бы они, что этот малыш вовсе не невинный младенец, а секретный агент под прикрытием, прибывший в мир с почти невыполнимой миссией. Теперь Тиму придется вступить в союз с этим выскочкой, чтобы поскорей исполнить задание и распрощаться навсегда.

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