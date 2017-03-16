Босс-молокосос
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 23.03.2017
Режиссер:
Том МакГрат
Актеры:
Майлз Кристофер Бакши, Алек Болдуин, Стив Бушеми, Эрик Белл мл., Лиза Кудроу, Джимми Киммел, Тоби Магуайр
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
98 мин
Рождение братика стало для Тима настоящим ударом, потому что всю свою любовь родители перенесли на малыша. Знали бы они, что этот малыш вовсе не невинный младенец, а секретный агент под прикрытием, прибывший в мир с почти невыполнимой миссией. Теперь Тиму придется вступить в союз с этим выскочкой, чтобы поскорей исполнить задание и распрощаться навсегда.
Сегодня
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 мая, понедельник
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 мая, вторник
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 мая, среда
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
1 мая, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
2 мая, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
3 мая, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50