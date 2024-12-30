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Большой театр: Щелкунчик

Большой театр: Щелкунчик

Страна:
Россия
 
Премьера:
30.12.2024
 
Режиссер:
Юрий Григорович, Геннадий Рождественский, Симон Вирсаладзе
  
Жанр:
Balley, Фильм-спектакль
  
Продолжительноcть:
136 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Волшебная рождественская сказка с исторической сцены Большого театра. Главная рождественская сказка, обязательная составляющая новогодних праздников, чудо и волшебство, предчувствие и ожидание праздника, гениальная и любимая музыка — все это «Щелкунчик», сказочный балет по мотивам сказки Гофмана. «Щелкунчик» — самая новогодняя из всех сказок. А балет Юрия Григоровича самый новогодний из всех «Щелкунчиков». С первых тактов музыки, с первой снежинкой, летящей над сценой, зрителей неизбежно накрывает предвкушение настоящего праздника. Девочки в нарядных платьицах, мальчики с сабельками, чудесные игрушки Дроссельмейера — и наконец, под самую прекрасную и волнующую музыку растет елка, превращая взрослых циничных зрителей в ожидающих чуда детей. И чудо непременно произойдет. А то, что в итоге вся история окажется лишь сном маленькой девочки, так на то и Новый год, чтобы мечтать и видеть сказочные сны. Смотреть «Щелкунчика» Большого театра в кинотеатрах по всей стране стало уже доброй традицией для многих зрителей в разных городах России. Ведь чудо не может наскучить! Начнется волшебство и вступит в свои права настоящая магия, на которую способны только великий театр и прекрасные артисты. Либретто Юрия Григоровича по одноименной сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана (с использованием мотивов сценария Мариуса Петипа).

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