Премьера: 25.12.2024

Режиссер: Калис

Актеры: Вамика Габби, Салман Кхан, Варун Дхаван, Санья Малхотра, Кирти Суреш, Панкадж Трипати, Джеки Шрофф, Раджпал Науранг Ядав

Жанр: Боевик, Триллер, Драматический

Продолжительноcть: 165 минут

Возрастные ограничения: 16+

Бывший полицейский Сатья Верма по прозвищу Малыш Джон инсценирует свою смерть и уходит в подполье, чтобы вырастить свою дочь Кхуши в спокойной обстановке в городе Керале после личной трагедии. Однако его прошлое начинает догонять его.