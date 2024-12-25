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Бэби Джон

Бэби Джон

Премьера:
25.12.2024
 
Режиссер:
Калис
  
Актеры:
Вамика Габби, Салман Кхан, Варун Дхаван, Санья Малхотра, Кирти Суреш, Панкадж Трипати, Джеки Шрофф, Раджпал Науранг Ядав
  
Жанр:
Боевик, Триллер, Драматический
  
Продолжительноcть:
165 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Бывший полицейский Сатья Верма по прозвищу Малыш Джон инсценирует свою смерть и уходит в подполье, чтобы вырастить свою дочь Кхуши в спокойной обстановке в городе Керале после личной трагедии. Однако его прошлое начинает догонять его.

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