Бэби Джон
Премьера:
25.12.2024
Режиссер:
Калис
Актеры:
Вамика Габби, Салман Кхан, Варун Дхаван, Санья Малхотра, Кирти Суреш, Панкадж Трипати, Джеки Шрофф, Раджпал Науранг Ядав
Жанр:
Боевик, Триллер, Драматический
Продолжительноcть:
165 минут
Возрастные ограничения:
16+
Бывший полицейский Сатья Верма по прозвищу Малыш Джон инсценирует свою смерть и уходит в подполье, чтобы вырастить свою дочь Кхуши в спокойной обстановке в городе Керале после личной трагедии. Однако его прошлое начинает догонять его.
Сегодня
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
11 декабря - 8 января
26 - 31 декабря
29 декабря - 8 января
19 - 25 декабря
5 - 29 декабря
25 декабря, среда 00:00