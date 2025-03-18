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Как правильно рассчитать выплаты по больничному листу

Как правильно рассчитать выплаты по больничному листу

Какие выплаты положены тулякам, рассказали в Отделении СФР по Тульской области.

Сумма выплат по больничному листу рассчитывается исходя из среднего заработка гражданина за предыдущие два года, страхового стажа и количества дней болезни.

При стаже более 8 лет пособие составит 100% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, менее 5 лет — 60%. 

При уходе за больным ребёнком до 8 лет пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 100% заработка вне зависимости от стажа родителя. 

В 2025 году максимальный размер оплаты больничного листа вырос. Сейчас он составляет 5 673,97 рублей в день. 

Если заработок меньше МРОТ или страховой стаж менее 6 месяцев, средний дневной заработок считают с учетом МРОТ, который в этом году равен 22 440 руб.

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