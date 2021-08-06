Аннетт
Страна:
Франция, США, Мексика, Швейцария, Бельгия, Япония, Германия, 2021
Премьера:
в РФ 12.08.2021
Режиссер:
Леос Каракс
Актеры:
Адам Драйвер, Марион Котийяр, Саймон Хелберг, Ребекка Дайсон-Смит, Тимур Гэбриел, Кевин Ван Доорслаер, Доминик Дов, Вим Опбраук
Жанр:
мюзикл, драма
Продолжительноcть:
139 мин
Бюджет:
$15 500 000,00
Стендап-комик теряет свою жену, оперную певицу, и остается с двухлетней дочерью, у которой обнаруживается необычный дар.
Сегодня
|19:00
|Ясная Поляна, дом культуры
Сегодня
|Ясная Поляна, дом культуры
|
19:00
18 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
9 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
12 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽