Страна: Франция, США, Мексика, Швейцария, Бельгия, Япония, Германия, 2021

Премьера: в РФ 12.08.2021

Режиссер: Леос Каракс

Актеры: Адам Драйвер, Марион Котийяр, Саймон Хелберг, Ребекка Дайсон-Смит, Тимур Гэбриел, Кевин Ван Доорслаер, Доминик Дов, Вим Опбраук

Жанр: мюзикл, драма

Продолжительноcть: 139 мин

Бюджет: $15 500 000,00

Стендап-комик теряет свою жену, оперную певицу, и остается с двухлетней дочерью, у которой обнаруживается необычный дар.