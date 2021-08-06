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Аннетт

Аннетт

Страна:
Франция, США, Мексика, Швейцария, Бельгия, Япония, Германия, 2021
 
Премьера:
в РФ 12.08.2021
 
Режиссер:
Леос Каракс
  
Актеры:
Адам Драйвер, Марион Котийяр, Саймон Хелберг, Ребекка Дайсон-Смит, Тимур Гэбриел, Кевин Ван Доорслаер, Доминик Дов, Вим Опбраук
  
Жанр:
мюзикл, драма
  
Продолжительноcть:
139 мин
  
Бюджет:
$15 500 000,00
  

Стендап-комик теряет свою жену, оперную певицу, и остается с двухлетней дочерью, у которой обнаруживается необычный дар.

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Касса
СЛОТ
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18 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Сектор Газа: Кащей Бессмертный и все хиты
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9 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Кристина Орбакайте
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13 марта, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Любимая женщина Дон Жуана
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9 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
Анна Каренина
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15 марта, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Торба-на-Круче
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12 мая, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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