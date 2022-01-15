Аллея кошмаров

Страна: Канада, США, Мексика, 2021

Премьера: в РФ 20.01.2022

Режиссер: Гильермо дель Торо

Актеры: Руни Мара, Кейт Бланшетт, Пол Андерсон, Брэдли Купер, Мэри Стинберген, Тони Коллетт, Уиллем Дефо, Рон Перлман, Дэвид Стрэтэйрн, Холт МакКэллани

Жанр: драма, триллер, боевик, криминал

Продолжительноcть: 150 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,09

Амбициозный мошенник, умеющий, как никто, заговаривать зубы своим жертвам, сталкивается с доктором психиатрии, которая оказывается еще более опасным манипулятором, чем он сам.