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Аллея кошмаров

Аллея кошмаров

Страна:
Канада, США, Мексика, 2021
 
Премьера:
в РФ 20.01.2022
 
Режиссер:
Гильермо дель Торо
  
Актеры:
Руни Мара, Кейт Бланшетт, Пол Андерсон, Брэдли Купер, Мэри Стинберген, Тони Коллетт, Уиллем Дефо, Рон Перлман, Дэвид Стрэтэйрн, Холт МакКэллани
  
Жанр:
драма, триллер, боевик, криминал
  
Продолжительноcть:
150 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,09
          
 

Амбициозный мошенник, умеющий, как никто, заговаривать зубы своим жертвам, сталкивается с доктором психиатрии, которая оказывается еще более опасным манипулятором, чем он сам.

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Backbones
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26 марта, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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1 марта, вторник 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
RAMMproJect
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15 апреля, пятница 20:00
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 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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12 марта, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
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23 февраля, среда 20:00
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 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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