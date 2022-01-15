Аллея кошмаров
Страна:
Канада, США, Мексика, 2021
Премьера:
в РФ 20.01.2022
Режиссер:
Гильермо дель Торо
Актеры:
Руни Мара, Кейт Бланшетт, Пол Андерсон, Брэдли Купер, Мэри Стинберген, Тони Коллетт, Уиллем Дефо, Рон Перлман, Дэвид Стрэтэйрн, Холт МакКэллани
Жанр:
драма, триллер, боевик, криминал
Продолжительноcть:
150 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,09
Амбициозный мошенник, умеющий, как никто, заговаривать зубы своим жертвам, сталкивается с доктором психиатрии, которая оказывается еще более опасным манипулятором, чем он сам.
Сегодня
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
13:40
16:40
20:20
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
13:40
16:40
20:35
26 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
1 марта, вторник 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
15 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
12 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
23 февраля, среда 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽