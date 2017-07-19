Среднерусская возвышенность: «Красные маки» и «Синяя птица»

«Среднерусская возвышенность» — фестиваль нового — европейского формата. На протяжении целых десяти недель звезды мировой величины и популярнейшие российские исполнители представят здесь свои концертные программы.

ВИА «Красные маки» был создан в 1975 году в стенах Тульской филармонии, он стал одним из популярнейших коллективов советской эстрады и на долгие годы оставил след в музыкальной истории бывшего СССР. Свое название он получил только через год после основания, участники проекта вдохновились песней Юрия Антонова «Маки». Первым треком, принесшим музыкантам общесоюзную известность, стала песня «Шаги», прозвучавшая в развлекательной передаче на радио. «Ни о чём не жалей», «Чужая ты» и другие песни ансамбля – в них каждый зритель находит что-то особое, любимое и дорогое для себя.

В 2015 году была создана группа «Маки» образца 2-й половины 1980-х. Коллектив, как и раньше, возглавил Константин Семченко-Ленски. Новым ансамблем были перезаписаны в новых аранжировках хиты «Так случилось», «Одесса», «Расскажи», «Чудо-земля». А песни группы снова звучат на российских и зарубежных радиостанциях.

Легендарный ВИА «Синяя Птица» был создан братьями Робертом и Михаилом Болотными в 1975 году при Куйбышевской государственной филармонии.

Спустя время на фирме «Мелодия» записывается пластинка, куда входит песня на слова Леонида Шишко «Клён» («Там, где клён шумит над речной волной…»), скоро ставшая всесоюзно популярным шлягером, суперхитом на многие десятилетия. Кроме того, многие помнят такие композиции, как «Я иду тебе навстречу», «Так вот какая ты», «Ты мне не снишься», «Белый теплоход».

В числе поклонников ВИА «Синяя птица» несколько поколений. Первые с удивлением узнают, что музыка может быть завораживающе-мелодичной. Слушатели же среднего возраста получают удовольствие от песен времен своей молодости, осознавая, что и в современных аранжировках они звучат великолепно. Романтика никогда не выйдет из моды, не станет устаревшей – это неустанно доказывает нам ВИА «Синяя птица».

«Среднерусская возвышенность» — это возможность отдохнуть на свежем воздухе в окружении великолепной архитектуры «Золотого города», но и услышать «живьем» мировые и отечественные хиты.

Билет дает право входа на территорию международного туристического центра «Золотой город» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9.00 текущего дня.