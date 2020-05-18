Онлайн-фестиваль «Былина»
С 22 по 24 мая в социальных сетях Государственного музея-заповедника «Куликово поле» пройдет онлайн-фестиваль «Былина». Фестиваль традиционно открывает новый туристический сезон на Куликовом поле. Однако в этом году его участники соберутся на виртуальных музейных площадках. В новом формате жюри определит победителей детских фольклорных конкурсов. Коллективы и группы поддержки, зрителей ждет большой трехдневный марафон по народным традициям.
Заявки от руководителей вокальных и хореографических ансамблей принимаются до 18 мая в электронном виде. Формы для подачи заявок можно найти на сайте музея-заповедника или на страницах фестиваля: «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Facebook». К участию в конкурсе допускаются дети 9-15 лет. Жюри из Тулы, Калуги и Курска рассмотрят видеозаписи выступлений коллективов, сделанные не ранее мая 2019 года. Предусмотрены призы зрительских симпатий, их определят в ходе народного голосования.
Еще одно творческое задание организаторы предлагают участникам и зрителям фестиваля разных лет. Свои впечатления о «Былине» можно описать в жанре эссе или в стихотворной форме и прислать организаторам для публикации в журнале.
На онлайн-фестивале можно будет узнать о традиционном костюме Куликова поля и научиться делать элементы, которые придадут аутентичность концертному наряду, изготовить набор для дворовой лапты и символ «Былины» - одуванчик. Мастер-класс Виталия Погосяна познакомит с историей духовых музыкальных инструментов и игре на них. Один из них – дудку - научат делать в видеоуроке. С ней можно поучаствовать во флешмобе. Организаторы предлагают облачиться в фирменные майки фестиваля прошлых сезонов (или сделать новые под руководством художника музея) и спеть песню «Мы - друзья», аккомпанируя на самодельном духовом инструменте.
Также в программе трех дней: фотовыставки и видеозарисовки о народном быте, промыслах и рукоделии, о деталях женской и мужской традиционной одежды, об устройстве избы и домашней утвари, видеорецепты кухни Куликова поля.
Как попасть: зайти в сообщества фестиваля в «ВКонтакте», в «Одноклассниках» и «Facebook» в назначенное время.
Где и когда?
деревня Моховое, Куркинский район
22 мая 2020, пятница
10:00
22 мая 2020, пятница
18:00
23 мая 2020, суббота
10:00
23 мая 2020, суббота
18:00
24 мая 2020, воскресенье
10:00
24 мая 2020, воскресенье
18:00
5 июня, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
14 июня, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
12 июня, пятница 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
7 июня, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽