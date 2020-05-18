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Онлайн-фестиваль «Былина»

Онлайн-фестиваль «Былина»

С 22 по 24 мая в социальных сетях Государственного музея-заповедника «Куликово поле» пройдет онлайн-фестиваль «Былина». Фестиваль традиционно открывает новый туристический сезон на Куликовом поле. Однако в этом году его участники соберутся на виртуальных музейных площадках. В новом формате жюри определит победителей детских фольклорных конкурсов. Коллективы и группы поддержки, зрителей ждет большой трехдневный марафон по народным традициям. 

 
Заявки от руководителей вокальных и хореографических ансамблей принимаются до 18 мая в электронном виде. Формы для подачи заявок можно найти на сайте музея-заповедника или на страницах фестиваля:  «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Facebook». К участию в конкурсе допускаются дети 9-15 лет. Жюри из Тулы, Калуги и Курска рассмотрят видеозаписи выступлений коллективов, сделанные не ранее мая 2019 года. Предусмотрены призы зрительских симпатий, их определят в ходе народного голосования. 
 
Еще одно творческое задание организаторы предлагают участникам и зрителям фестиваля разных лет. Свои впечатления о «Былине» можно описать в жанре эссе или в стихотворной форме и прислать организаторам для публикации в журнале.
 
На онлайн-фестивале можно будет узнать о традиционном костюме Куликова поля и научиться делать элементы, которые придадут аутентичность концертному наряду, изготовить набор для дворовой лапты и символ «Былины» - одуванчик. Мастер-класс Виталия Погосяна познакомит с историей духовых музыкальных инструментов и игре на них. Один из них – дудку - научат делать в видеоуроке. С ней можно поучаствовать во флешмобе. Организаторы предлагают облачиться в фирменные майки фестиваля прошлых сезонов (или сделать новые под руководством художника музея) и спеть песню «Мы - друзья», аккомпанируя на самодельном духовом инструменте. 
 
 
Также в программе трех дней: фотовыставки и видеозарисовки о народном быте, промыслах и рукоделии, о деталях женской и мужской традиционной одежды, об устройстве избы и домашней утвари, видеорецепты кухни Куликова поля.
 
Как попасть: зайти в сообщества фестиваля в «ВКонтакте», в «Одноклассниках» и «Facebook» в назначенное время.
Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
22 мая 2020, пятница
10:00
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22 мая 2020, пятница
18:00
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23 мая 2020, суббота
10:00
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Касса
Пилот
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5 июня, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Ундервуд
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14 июня, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Дора
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12 июня, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Папа
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19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Lumen
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7 июня, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
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20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
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