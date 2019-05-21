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Краски детства

Краски детства

1 июня в галерее «Ясная Поляна» состоится седьмой фестиваль «Краски детства» — праздник, приуроченный ко Дню защиты детей.

Двухчасовая программа праздника включает мастер-классы по лепке из глины, флористике, батику, изготовлению бисерных брошей и кукол-закруток. Маленьких гостей ждут увлекательные конкурсы и игры, общение с артистами цирка. Также во дворике галереи будет работать студия по аквагриму. Все желающие смогут посетить флористическую выставку «На языке цветов и трав», приобрести сувениры и книги.

Одним из главных событий фестиваля станет конкурс на лучшую роспись игрушки ШАР-ПАПЬЕ — фигурки поросенка из папье-маше. Игрушки ШАР-ПАПЬЕ изготавливают из прессованной бумажной массы и собирают вручную; они экологичны и безопасны для детей. Каждая из таких игрушек дает неограниченный простор для творчества и самовыражения.

Победители конкурса будут награждены специальными призами от спонсоров. Впрочем, призы достанутся не только победителям — никто из пришедших на праздник ребят не останется без подарка.

Вход свободный, мастер-классы — 50 р.

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