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Слон

Слон

Гастроли Белгородского государственного театра кукол.

Иногда чудо необходимо, как воздух. И если оно не случится, можно навсегда утратить блеск в глазах и веру в добро. Так происходит с маленькой девочкой по имени Надя, и её папа вынужден сделать невозможное, ради здоровья дочери. Спектакль о силе любви и мечты, о радости, которые так нужны нашим детям для самого простого счастья.

Яркие куклы, прекрасная музыка, простой и трогательный сюжет не оставят равнодушным ни взрослого, ни ребёнка.

Режиссер спектакля — лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» и высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» — Петр Васильев. Художник — лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» и высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» Алевтина Торик.

 

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
13 мая 2017, суббота
12:00
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