Подарок на Рождество

Эта удивительная история началась под Рождество в кукольной лавке петербургского Гостиного двора. Злой её хозяин Поликарп Кузьмич, у которого безропотно трудится круглая сирота Верочка, чуть ли не даром купил у мастера, бывшего хозяина лавки, Ивана Данилыча куклу Фею. Фея была сказочно хороша и так полюбилась Верочке, что продать красавицу противной купеческой дочке Зизи было выше её сил. А Поликарп Кузьмич и не подозревал, что именно с этого дня и придет конец его подлости и обману. Подарят Верочке настоящее рождественское чудо не только Фея, но и замечательные друзья — Ангелочек, Арапчонок, кошка Мурка и щенок Егорка. Что же произойдёт в магазине кукол заснеженным рождественским вечером? Вы непременно обо всём узнаете, если придёте на наш красочно-фантазийный, песенно-танцевальный новогодний спектакль, созданный петербургским режиссёром Станиславом Мозговым.

Действующие лица и исполнители:

Поликарп Кузьмич, хозяин лавки — С. Буряков

Верочка — сирота — И. Атлашкина

Иван Данилович — А. Копотилов

Фрау Клётц — Л. Пахомова

Зизи — Т. Еремеева

Фея — Л. Пахомова

Ангелок — А. Копотилов

Арапчонок — С. Буряков

Режиссер-постановщик — С. Мозговой

Сценография, куклы и костюмы — засл. деятель искусств РФ Н. Поляков

Музыка — Д. Байер, Ф. Шопен