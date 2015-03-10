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Подарок на Рождество

Подарок на Рождество

Эта удивительная история началась под Рождество в кукольной лавке петербургского Гостиного двора. Злой её хозяин Поликарп Кузьмич, у которого безропотно трудится круглая сирота Верочка, чуть ли не даром купил у мастера, бывшего хозяина лавки, Ивана Данилыча куклу Фею. Фея была сказочно хороша и так полюбилась Верочке, что продать красавицу противной купеческой дочке Зизи было выше её сил. А Поликарп Кузьмич и не подозревал, что именно с этого дня и придет конец его подлости и обману. Подарят Верочке настоящее рождественское чудо не только Фея, но и замечательные друзья — Ангелочек, Арапчонок, кошка Мурка и щенок Егорка. Что же произойдёт в магазине кукол заснеженным рождественским вечером? Вы непременно обо всём узнаете, если придёте на наш красочно-фантазийный, песенно-танцевальный новогодний спектакль, созданный петербургским режиссёром Станиславом Мозговым.

Действующие лица и исполнители:

  • Поликарп Кузьмич, хозяин лавки — С. Буряков
  • Верочка — сирота — И. Атлашкина
  • Иван Данилович — А. Копотилов
  • Фрау Клётц — Л. Пахомова
  • Зизи — Т. Еремеева
  • Фея — Л. Пахомова
  • Ангелок — А. Копотилов
  • Арапчонок — С. Буряков

Режиссер-постановщик — С. Мозговой
Сценография, куклы и костюмы — засл. деятель искусств РФ Н. Поляков
Музыка — Д. Байер, Ф. Шопен

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
Тульский Государственный Театр Кукол
Тула, улица Советская, 62
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