В экзотариуме на ул. Октябрьской д. 26 пройдет праздничное ням-ням шоу, в котором гости увидят, как завтракают или обедают питомцы, представители сильного пола при желании смогут покормить кого — то из них самостоятельно. В заключение экскурсии среди настоящих и будущих защитников отечества будет разыгран приз.



Стоимость: по цене входного билета — взрослый- 200 р., детский билет — 150 р., льготный билет — 100 р.