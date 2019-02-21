афиша
афиша
Регистрация
Ням-ням шоу

Ням-ням шоу

В экзотариуме на ул. Октябрьской д. 26 пройдет праздничное ням-ням шоу, в котором гости увидят, как завтракают или обедают питомцы, представители сильного пола при желании смогут покормить кого — то из них самостоятельно. В заключение экскурсии среди настоящих и будущих защитников отечества будет разыгран приз.

Стоимость: по цене входного билета — взрослый- 200 р., детский билет — 150 р., льготный билет — 100 р.

 

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум (старое здание)
23 февраля 2019, суббота
11:00
 В календарь
 В календарь
23 февраля 2019, суббота
16:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.