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Новогодние подснежники

Новогодние подснежники

18 декабря Театр мимики и жеста приглашает в Концертный зал филармонии на спектакль «Новогодние подснежники».

В основу инсценировки легли мотивы знаменитой сказки «Двенадцать месяцев». Эта история напоминает о том, что каждый добрый поступок обязательно оставляет след, а зло обязательно возвращается к тому, кто его совершил.  И о ом, что чудеса случаются, особенно — в канун Нового года.
Кроме занимательной истории с танцами и песнями, юных зрителей во время спектакля ждет непосредственное общение с героями сказки.

Проект направлен на активное вовлечение в культурное пространство жителей Тулы с ограниченными возможностями слуха, а также на популяризацию среди таких людей музыкального и театрального искусства.
Главная цель проекта — создать доступную среду, где любому зрителю будет комфортно.

По замыслу режиссера новогодний спектакль будет интерактивным, веселым и понятным как самым маленьким зрителям 3+, так и их старшим братьям и сестрам 12+ — всем кто верит в Деда Мороза, ждет подарков и точно знает, что чудеса случаются.

 

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
18 декабря 2024, среда
13:00
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