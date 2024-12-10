18 декабря Театр мимики и жеста приглашает в Концертный зал филармонии на спектакль «Новогодние подснежники».



В основу инсценировки легли мотивы знаменитой сказки «Двенадцать месяцев». Эта история напоминает о том, что каждый добрый поступок обязательно оставляет след, а зло обязательно возвращается к тому, кто его совершил. И о ом, что чудеса случаются, особенно — в канун Нового года.

Кроме занимательной истории с танцами и песнями, юных зрителей во время спектакля ждет непосредственное общение с героями сказки.

Проект направлен на активное вовлечение в культурное пространство жителей Тулы с ограниченными возможностями слуха, а также на популяризацию среди таких людей музыкального и театрального искусства.

Главная цель проекта — создать доступную среду, где любому зрителю будет комфортно.



По замыслу режиссера новогодний спектакль будет интерактивным, веселым и понятным как самым маленьким зрителям 3+, так и их старшим братьям и сестрам 12+ — всем кто верит в Деда Мороза, ждет подарков и точно знает, что чудеса случаются.