Цирк братьев Запашных с программой "Эмоции..."

Цирк братьев Запашных в рамках гастрольного тура посетил Тулу с шоу-программой «Эмоции», в которой принимают участие ведущие артисты российского цирка, лауреаты международных цирковых фестивалей и конкурсов, мастера спорта международного класса и народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные. Также в программе примут участие такие животные, как попугай Ара, тигры в захватывающем аттракционе, собачки и лошадки легендарного аттракциона «Эллада», который занесен в Книгу рекордов Гиннесса. В качестве аккомпанемента использована авторская музыка в исполнении оркестра Большого Московского цирка и рок-группы TEO SOUND.