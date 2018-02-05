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Цирк братьев Запашных с программой "Эмоции..."

Цирк братьев Запашных с программой "Эмоции..."

Цирк братьев Запашных в рамках гастрольного тура посетил Тулу с шоу-программой «Эмоции», в которой принимают участие ведущие артисты российского цирка, лауреаты международных цирковых фестивалей и конкурсов, мастера спорта международного класса и народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные. Также в программе примут участие такие животные, как попугай Ара, тигры в захватывающем аттракционе, собачки и лошадки легендарного аттракциона «Эллада», который занесен в Книгу рекордов Гиннесса. В качестве аккомпанемента использована авторская музыка в исполнении оркестра Большого Московского цирка и рок-группы TEO SOUND.

Где и когда?
Тульский Государственный Цирк
Тула, улица Советская, 96
10 февраля 2018, суббота
12:00
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10 февраля 2018, суббота
17:00
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11 февраля 2018, воскресенье
12:00
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