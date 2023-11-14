Айболит — против
2-6 января в концертном зале Тульской филармонии покажут мюзикл по мотивам произведений Корнея Чуковского — «Айболит — против».
Не зря животных называют «братья наши меньшие». В этом спектакле звери наивны, как дети: поют, танцуют, их легко обмануть. Этим и пользуется коварный Бармалей, созывая в свою команду злых персонажей из разных сказок Корнея Чуковского. Их девиз: «пугать, гнать, уничтожать».
Главное дело Айболита – «любить, заботиться, спасать» детей и зверей. Поэтому он начинает борьбу с бармалейской командой. Все добрые персонажи дедушки Корнея помогают ему, объединяясь в борьбе со злом.
В фойе перед спектаклем детей ждет игровая интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Где и когда?
Тула , проспект Ленина, 51
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