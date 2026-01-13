  1. Моя Слобода
На каких улицах Тулы не будет света 14 января

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. Горельская, 96-126 (чётн.), 35-51 (нечётн.), 47-а, 100-а, 116-а,
  • ул. Энтузиастов, 56-70 (чётн.), 47-59 (нечётн.),
  • 2-й Горельский пр-д, 10,
  • ул. 2-я Волоховская, 1-19 (нечётн.), 12-18 (чётн.), 2, 4,
  • 3-й Волоховский пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 1-а,
  • 4-й Волоховский пр-д, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 1-а,
  • ул. Овражная, 2-12 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 6-а, 8-а,
  • 10-й пр-д, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.),
  • 11-й пр-д, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.),
  • 13-й пр-д, 2-12, 12-а,
  • 8-й пр-д, 34-50 (чётн.), 29-41 (нечётн.),
  • 9-й пр-д, 36-46 (чётн.), 39-б, 39-51 (нечётн),
  • 13-й пр-д, 13, 14, 15,
  • 26-й пр-д, 1-10,
  • ул. Карпова, 50, 52, 58, 60, 101, 103, 103-а,
  • ул. Октябрьская, 284, 299-а, 301, 301-а,
  • ул. Богучаровская, 2-а, 8-а, 14,
  • 6-й пр-д, 19-40, 35-а,
  • 3-й Речной пр-д, 1-10,
  • 4-й Речной пр-д, 1-10,
  • 11-й пр-д, 24-42 (чётн.), 21-37 (нечётн.), 37-в,
  • 12-й пр-д, 10-19, 14-а, 15-а, 35-а,
  • ул. Речная, 11-16,
  • 9-й пр-д, 20-32 (чётн.), 23-39 (нечётн.), 19-г, 19-в, 21-б, 21-в, 22-а, 33-а,
  • 10-й пр-д, 22-38 (чётн.), 23-39 (нечётн.), 35-а,
  • 8-й пр-д, 17-25 (нечётн.), 18-32 (чётн.), 19-а, 19-б, 21-а,
  • 6-й пр-д, 17, 18,
  • 1-й пр-д, 9-13, 8-а,
  • ул. Судейского, 17-а, 29,
  • ул. Кобзева, 1-21 (нечётн.), 4-18 (чётн.), 17-а,
  • ул. Бондаренко, 29, 31, 8, 8-а,
  • ул. Майская, 6, 8, 9,
  • ул. Дмитрия Ульянова, 2 (блок 3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 3-д),
  • ул. Литейная, 24, 24-а,
  • ул. Герцена, 26.

сегодня, в 21:52
Событие
плановые отключения электроэнергии где в Туле отключат свет отключение света
Тула
