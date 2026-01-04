В Туле пройдёт праздник «Путешествие в Рождество»

6 января в 14.00 в молодежном центре «Родина» в Туле пройдет праздник «Путешествие в Рождество». Об этом сообщает городская администрация.
В программе:
- 14.00-15.00 — мастер-класс по росписи деревянных значков;
- 15.00-16.00 — шоу «Святочные гадания. Колядки»: выступление фольклорного ансамбля «Горница»;
- 16.00-17.00 — мастер-классы по созданию свечей из вощины и росписи елочных шаров;
- 17.00-18.30 — просмотр художественного фильма «Царевна — лягушка».
Адрес: пр. Ленина, 20. Вход свободный. 6+
