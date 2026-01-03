Афиша: где и как провести новогодние каникулы всей семьей

Собрали для вас самые интересные мероприятия.

Фото Алексея Пирязева.

Новогодние выходные в «Добродее»

На новогодних каникулах с 3 по 10 января добродеи приглашают детей и взрослых на мастер-классы, интерактивные программы, мастер-шоу и забавы. Мероприятие проводится в рамках регионального проекта «Музейная зима в Туле».

Возможна оплата по Пушкинской карте. Ремесленный двор «Добродей» ждет гостей с 12.00 до 16.00. Справки по телефону: +7 (4872) 35-25-00. Возрастное ограничение 6+.

«Волшебное Рождество» на Ликерке

Праздник состоится 7 января с 12.00 до 17.00 на главной площади торгово-делового квартала «Ликерка Лофт» около скульп­туры «Укрощение Блохи» (Тула, пр. Ленина, 85).

В программе: выступление творческих коллективов, интерактивная рождественская программа театра «Эрмитаж», рождественская ярмарка, конкурсы, подарки, призы для детей и взрослых. Возрастное ограничение 6+.

Зимние активности

5 января на спортивной базе «Веденино» (п. Косая Гора, ул. Максима Горького, д. 72) состоится масштабный Тульский зимний трейл. Тульский зимний трейл – лучший способ начать год активно, перезагрузиться после праздников и получить мощный заряд бодрости.

Дистанции:

Т6 — 5.77 км, набор высоты 72 метра.

Т15 — 15.78 км, набор высоты 210 метров.

Программа мероприятия и регистрация на сайте reg.russiarunning.com.

8 января на Казанской набережной в 14.00 состоятся семейные старты «Обгони коня».

На Губернском катке, помимо массового катания, запланированы матчи юных хоккеи­стов «Золотая шайба», семейный фестиваль хоккея «Папа, мама, я — хоккейная семья», мастер-классы от АКМ и показательные выступления титулованных фигуристов региона.

Центр Тулы

По 7 января на площади Ленина и Казанской набережной будет организован показ новогодних фильмов и мультфильмов, музыкальных клипов.

3 января

С 14:00 до 16:00 на стенде национального центра «Россия» (ул. Советская, 1/1) пройдет новогодняя программа для туляков и гостей областной столицы. Здесь запланирована новогодняя программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, викторинами, призами, выступлением танцевальных коллективов и музыкальных исполнителей. А для самых маленьких состоится интерактивный спектакль «Волшебный лес».

На Казанской набережной в 16.00 начнется молодежная дискотека «Новогодний ди-джей сет».

В 17.00 на площади Ленина состоится интерактивное силовое шоу «Русские богатыри».

4 января в 17.00 на площади Ленина — «Зимний шаробум» с концертной программой, дет­ской анимацией, новогодней фотозоной в традициях русских сказок.

5 января

В 17.00 на площади Ленина музыкально-развлекательный новогодний вечер «Русский колорит».

В 17:00 в «Искре» (Тула, ул. Советская,д. 11/1) состоится модный показ шуб. В дефиле будут представлены как актуальные образы, так и ретро-модели.

6 января с 17.00 — семейная концертно-развлекательная программа «Раз в крещенский вечерок».

7 января

На пл. Ленина пройдет «Мандариновое Рожде­ство» — семейной концертно-развлекательной программой с Чебурашкой, Дед Морозом и угощением мандаринами.

С 14:00 до 16:00 стенд национального центра «Россия» (ул. Советская, 1/1) подарит тулякам и гостям областной столицы праздничное настроение. Здесь запланирована новогодняя программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, викторинами, призами, выступлением танцевальных коллективов и музыкальных исполнителей, ярмарка товаропроизводителей. А в универмаге тульских брендов детям участников СВО будут вручены подарки.

А что ещё?

7 января, 12:00 в Музейно-мемориальном комплексе героям Куликовской битвы в селе Монастырщино состоится фестиваль «Рождественские колядки на Куликовом поле».

Для участников зимнего фестиваля подготовлена насыщенная игровая программа, где семьи с детьми смогут порезвиться на природе и проявить свои таланты. Посетители попробуют себя в роли художников-аквалеристов, наловят рыбы нетрадиционным удилищем, сыграют в «снежный» боулинг. Можно будет на скорость нарядить елочку, найти пару варежкам, слепить нетающего снеговика и проверить меткость в музейном тире.

Также гостей фестиваля ждет катание на лошадках в поводу и в санях, выставление артистов московской ватаги «Звери, птицы, скоморохи», рязанского сказок «Забава», угощения.

7 января в 12.00 в Музее обороны Тулы пройдет музейный праздник «Пароль — Новый год».

7 января с 15:00 до 19:00 на Казанской набережной будет работать фотозона с собачьей упряжкой.

По 7 января в парках культуры и отдыха пройдут музыкальные и развлекательные программы под названием «Зима по-тульски».

8 января, в 18:30 в Доме культуры «Ясная Поляна» (Щекинский р-н, д. Ясная Поляна, д. 142А) состоится VI детский фестиваль искусств «Зимние встречи в Ясной Поляне».

Участниками фестиваля станут юные артисты из Тулы, Ясной Поляны, Щекино, Москвы и Подмосковья. Гостей ждет насыщенная театральная, музыкальная и хореографическая программа.

Свои работы представят яснополянские театр «Бенефис», театр танца «Элегия» и художественная студия «Голос», а также театр-студия «Этюд» (Тула), музыкальный театр «Отражение» (Москва) и «Театр – СХОДНЯ –Студия» (Химки). Спектаклем-закрытием фестиваля станет постановка выпускников Высшей школы сценических искусств (Театральная школа Константина Райкина). В кукольном форум-спектакле «Амалия Коко встает на крыло» зрители станут соавторами представления.

В этом году участники также опробуют новый формат взаимодействия. К традиционным показам спектаклей и мастер-классам добавится импровизированный круглый стол «Спрашивайте –отвечаем». После каждого спектакля артисты и зрители будут делиться впечатлениями и обсуждать увиденные постановки.

В Туле в арт-резиденции ДКЖ гостей ждут занятия в театральных и танцевальных студиях, творческих объединениях, а также работа книжного клуба и бесплатные кинопоказы для молодежи и семей. Подробная афиша мероприятий опубликована на visittula.com, в телеграм-канале «Музейная зима в Туле», а также на сайтах учреждений.

Автобус «Дед Моробус» будет встречать гостей возле Город­ского концертного зала (ул. Советская, 2) каждый день по 5 января. Ежедневно у автобуса будет четыре рейса: в 13.00, 14.00, 15.00 и 16.00. Праздничный маршрут пройдет от Городского концертного зала (ул. Советская, 2) по историческому центру: улица Советская — площадь Ленина — улица Тургеневская — возвращение обратно к Городскому концертному залу.