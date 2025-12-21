  1. Моя Слобода
Тульские врачи-урологи применили новый метод дробления камней в почках

Подробности рассказали в региональном минздраве.

Тульские врачи-урологи применили новый метод дробления камней в почках
Фото минздрава Тульской области.

В Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина внедрили современный метод удаления крупных камней из почек — перкутанную нефролитотрипсию. Операция проводится через небольшой прокол в коже до 1 см под контролем УЗИ и рентгена.

Если раньше для удаления крупных камней требовались открытые вмешательства или лапароскопия, то теперь процедура занимает не более часа и выполняется через один прокол. 

Для проведения таких операций в больнице закупили современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет эффективно дробить и удалять камни.

На базе урологического отделения успешно выполнены две такие операции.

вчера, в 18:30 +7
