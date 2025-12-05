  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляков приглашают в поход к легендарному утёсу на Крушме - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Туляков приглашают в поход к легендарному утёсу на Крушме

Участникам предстоит пройти 22 км и насладиться живописными видами.

Туляков приглашают в поход к легендарному утёсу на Крушме

Федерация спортивного туризма Тульской области приглашают всех желающих в путешествие, где переплетаются ностальгия, дух приключений и красота природы. Главной точкой очередного маршрута выходного дня станет легендарный утёс на реке Крушма — место, которое многие помнят или мечтают увидеть.

Поход состоится в воскресенье, 7 декабря. Группа под руководством одного из самых опытных туристов нашего региона Александра Эдмундовича Миллера пройдёт 22 км от с. Душкино к Крушме, затем к Оке и с. Колюпаново. Для участников предусмотрен трансфер на арендованном автобусе, количество мест ограничено.

Хотите присоединиться к группе? Зарегистрируйтесь здесь.

Убедитесь, что ваш профиль «ВКонтакте» открыт и организаторы смогут связаться с вами при необходимости. Если вы записались, но у вас изменились планы – напишите Юлии Филоновой.

Поход бесплатный, с собой нужно взять кружки для чая, перекус, питьевую воду, дождевик, фонарь с батарейками и хорошее настроение!

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 18:33 +3
Другие статьи по темам
Событие
поход выходного дня федерация спортивного туризма спорт туризм
Место
Тульская область Тула
Суд обязал жителя Тульской области вернуть «Сбербанку» долги умершего родственника
Жизнь Тулы и области
Суд обязал жителя Тульской области вернуть «Сбербанку» долги умершего родственника
сегодня, в 09:10, 113 3163 -5
Визит Медведева в Тулу был связан с гособоронзаказом
Жизнь Тулы и области
Визит Медведева в Тулу был связан с гособоронзаказом
сегодня, в 08:48, 66 4607 0
Полиция начала проверку по заявлению туляка, который лишился квартиры и денег по «долинской схеме»
Жизнь Тулы и области
Полиция начала проверку по заявлению туляка, который лишился квартиры и денег по «долинской схеме»
сегодня, в 15:22, 55 1719 11
Со вторника на Тулу обрушатся снегопады
Жизнь Тулы и области
Со вторника на Тулу обрушатся снегопады
сегодня, в 13:40, 46 5060 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Два туляка-участника СВО получили автомобили с ручным управлением
Два туляка-участника СВО получили автомобили с ручным управлением
На ул. Хворостухина водитель повернул «откуда придется»
На ул. Хворостухина водитель повернул «откуда придется»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.