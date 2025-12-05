Туляков приглашают в поход к легендарному утёсу на Крушме

Федерация спортивного туризма Тульской области приглашают всех желающих в путешествие, где переплетаются ностальгия, дух приключений и красота природы. Главной точкой очередного маршрута выходного дня станет легендарный утёс на реке Крушма — место, которое многие помнят или мечтают увидеть.

Поход состоится в воскресенье, 7 декабря. Группа под руководством одного из самых опытных туристов нашего региона Александра Эдмундовича Миллера пройдёт 22 км от с. Душкино к Крушме, затем к Оке и с. Колюпаново. Для участников предусмотрен трансфер на арендованном автобусе, количество мест ограничено.

Хотите присоединиться к группе? Зарегистрируйтесь здесь.

Убедитесь, что ваш профиль «ВКонтакте» открыт и организаторы смогут связаться с вами при необходимости. Если вы записались, но у вас изменились планы – напишите Юлии Филоновой.

Поход бесплатный, с собой нужно взять кружки для чая, перекус, питьевую воду, дождевик, фонарь с батарейками и хорошее настроение!