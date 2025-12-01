На главной площади Тулы открыли Губернский каток

Фото Дмитрия Дзюбина.

На площади Ленина в Туле начал работу Губернский каток. Для всех любителей покататься на коньках доступны две площадки: взрослая на 250 человек и площадка для малышей на 100 человек. Посетить каток можно бесплатно по предварительной записи.





Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 22.00. Будет доступно шесть сеансов, каждый длится 1 час 15 минут.

Чтобы покататься на «большом льду», нужно приобрести билет в кассе катка за час до нужного времени. Забронировать билет можно и онлайн на сайте Губернского катка katok.tularegion.ru за два часа до посещения.

Посетить «детский лед» можно, только получив билет в кассе катка по живой очереди.

Заместитель начальника городского управления по физической культуре и спорту Олеся Мельникова:

Олеся Мельникова — Если у вас нет своих коньков, вы можете взять их в павильоне катка совершенно бесплатно. Для аренды нужно оставить в залог какой-либо документ. Для малышей, которые только делают свои первые шаги на льду, площадка предоставляет помощников или специальные опоры.

В этом году на Губернском катке запланированы культурные и спортивные мероприятия. С программой можно ознакомиться здесь.

Торжественное открытие главного катка Тульской области состоится 5 декабря. Гостей ждёт шоу-программа «Лёд это...» с участием фигуристки Ирины Слуцкой. В 21.00 на льду будет «дискотека на коньках» под музыку приглашенных диджеев.

Работа Губернского катка запланирована до 30 марта.