Названы лучшие школы Тулы и области

Им присвоен «Знак качества для образовательных организаций».

Фото Алексея Пирязева.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев объявил о запуске проекта «Знак качества для образовательных организаций». Списки первых школ уже размещены на сайте Федерального института оценки качества образования.

Министерство образования Тульской области назвало обладателей почетных номинаций среди школ региона.

В направлении «Высокие образовательные результаты»:

лицей г. Новомосковска,

лицей и лицей № 1 г. Щекино,

лицей № 2 имени Б. А. Слободскова,

Центр образования № 1 — гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д. Е.,

лицей № 1 г. Тулы,

гимназия № 11 имени Александра и Олега Трояновских,

частное общеобразовательное учреждение «Лаудер Скул» («Школа Лаудер»).

Знак «Высокая культура оценивания» присвоен 14 школам региона:

средней школе № 3 г. Богородицка,

тульской гимназии № 1,

тульским центрам образования № 7, 38, 52,

средней школе № 9 г. Узловой,

лицею имени И. И. Федунца г. Узловой,

Тульскому суворовскому военному училищу,

Тульской Православной классической гимназии,

средней школе № 1 г. Белева,

средней школе № 3 имени С. В. Ишеева г. Ясногорска,

Одоевской средней школе имени Героя Советского Союза А. Д. Виноградова,

средней школе № 6 г. Щекино,

гимназии № 6 г. Кимовска.

«Знак качества для образовательных организаций» реализуется в двух направлениях: