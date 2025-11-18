Названы лучшие школы Тулы и области

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев объявил о запуске проекта «Знак качества для образовательных организаций». Списки первых школ уже размещены на сайте Федерального института оценки качества образования.
Министерство образования Тульской области назвало обладателей почетных номинаций среди школ региона.
В направлении «Высокие образовательные результаты»:
- лицей г. Новомосковска,
- лицей и лицей № 1 г. Щекино,
- лицей № 2 имени Б. А. Слободскова,
- Центр образования № 1 — гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д. Е.,
- лицей № 1 г. Тулы,
- гимназия № 11 имени Александра и Олега Трояновских,
- частное общеобразовательное учреждение «Лаудер Скул» («Школа Лаудер»).
Знак «Высокая культура оценивания» присвоен 14 школам региона:
- средней школе № 3 г. Богородицка,
- тульской гимназии № 1,
- тульским центрам образования № 7, 38, 52,
- средней школе № 9 г. Узловой,
- лицею имени И. И. Федунца г. Узловой,
- Тульскому суворовскому военному училищу,
- Тульской Православной классической гимназии,
- средней школе № 1 г. Белева,
- средней школе № 3 имени С. В. Ишеева г. Ясногорска,
- Одоевской средней школе имени Героя Советского Союза А. Д. Виноградова,
- средней школе № 6 г. Щекино,
- гимназии № 6 г. Кимовска.
«Знак качества для образовательных организаций» реализуется в двух направлениях:
- Высокие образовательные результаты — это знак, который будет присваиваться общеобразовательным организациям с высокими и при этом объективными образовательными результатами.
- Высокая культура оценивания — это знак, который будет присваиваться общеобразовательным организациям с высокой объективностью оценивания. Высокую оценку по данному направлению получили 970 школ.