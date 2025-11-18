  1. Моя Слобода
Названы лучшие школы Тулы и области

Им присвоен «Знак качества для образовательных организаций».

Фото Алексея Пирязева.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев объявил о запуске проекта «Знак качества для образовательных организаций». Списки первых школ уже размещены на сайте Федерального института оценки качества образования.

Министерство образования Тульской области назвало обладателей почетных номинаций среди школ региона.

В направлении «Высокие образовательные результаты»:

  • лицей г. Новомосковска,
  • лицей и лицей № 1 г. Щекино,
  • лицей № 2 имени Б. А. Слободскова,
  • Центр образования № 1 — гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д. Е.,
  • лицей № 1 г. Тулы,
  • гимназия № 11 имени Александра и Олега Трояновских,
  • частное общеобразовательное учреждение «Лаудер Скул» («Школа Лаудер»).

Знак «Высокая культура оценивания» присвоен 14 школам региона: 

  • средней школе № 3 г. Богородицка,
  • тульской гимназии № 1,
  • тульским центрам образования № 7, 38, 52,
  • средней школе № 9 г. Узловой,
  • лицею имени И. И. Федунца г. Узловой,
  • Тульскому суворовскому военному училищу,
  • Тульской Православной классической гимназии,
  • средней школе № 1 г. Белева,
  • средней школе № 3 имени С. В. Ишеева г. Ясногорска,
  • Одоевской средней школе имени Героя Советского Союза А. Д. Виноградова,
  • средней школе № 6 г. Щекино,
  • гимназии № 6 г. Кимовска.
 

«Знак качества для образовательных организаций» реализуется в двух направлениях:

  • Высокие образовательные результаты — это знак, который будет присваиваться общеобразовательным организациям с высокими и при этом объективными образовательными результатами. 
  • Высокая культура оценивания — это знак, который будет присваиваться общеобразовательным организациям с высокой объективностью оценивания. Высокую оценку по данному направлению получили 970 школ.

18 ноября, в 09:13 +2
В Заречье три дня подряд будут закрывать движение автомобилей через ж/д переезд
В Заречье три дня подряд будут закрывать движение автомобилей через ж/д переезд
Эксперты посчитали, сколько среднему туляку надо копить на новый автомобиль
Эксперты посчитали, сколько среднему туляку надо копить на новый автомобиль
