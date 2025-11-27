Сомния. Кошмар вернулся

Премьера: 27.11.2025

Режиссер: Дьян Суну Прастово

Актеры: Хайко Ван Дер Векен, Кевин Ардилова, Али Фикри, Вулан Гуритно, Донни Дамара, Агнес Наоми, Зи Зи Шахаб, Луана Дутра, Геся Шанди, Дженни Чжан

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 96 минут

Возрастные ограничения: 18+

Таня, услышав от подружек о необычном обряде, решает в шутку призвать мистическое существо. Ходят слухи, что при появлении инкуб Бун вызывает «сонный паралич» — явление, которое знакомо многим, когда тепло не слушается и проснуться не удается, как бы этого ни хотелось. Тогда спящий находится в его власти, и Бун может сделать с ним все что угодно. Первой от жестокого чудовища погибает подруга Тани...