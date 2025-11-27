  1. Моя Слобода
Сомния. Кошмар вернулся

Сомния. Кошмар вернулся

Премьера:
27.11.2025
 
Режиссер:
Дьян Суну Прастово
  
Актеры:
Хайко Ван Дер Векен, Кевин Ардилова, Али Фикри, Вулан Гуритно, Донни Дамара, Агнес Наоми, Зи Зи Шахаб, Луана Дутра, Геся Шанди, Дженни Чжан
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
96 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Таня, услышав от подружек о необычном обряде, решает в шутку призвать мистическое существо. Ходят слухи, что при появлении инкуб Бун вызывает «сонный паралич» — явление, которое знакомо многим, когда тепло не слушается и проснуться не удается, как бы этого ни хотелось. Тогда спящий находится в его власти, и Бун может сделать с ним все что угодно. Первой от жестокого чудовища погибает подруга Тани...

