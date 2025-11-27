Два мира, одно желание
Премьера:
27.11.2025
Режиссер:
Кетче
Актеры:
Ханде Эрчел, Метин Акдюльгер, Хюсейин Авни Даньяль, Ипек Эрдем, Идиль Фырат, Дидем Инселель, Рами Нарин, Илайда Оркут, Эйлюль Су Сапан, Серкан Тынмаз
Жанр:
Мелодрама
Продолжительноcть:
116 минут
Возрастные ограничения:
16+
На первый взгляд, между Бильге и Джаном нет ничего общего: он — увлеченный археолог с мировым именем, она — прагматичный и успешный юрист. Впервые судьба свела их еще в детстве, когда обычная дружба переросла в нечто новое, раз и навсегда связавшее их сердца. Дальнейшая жизнь разбросала Бильге и Джана по разным направлениям, чтобы однажды снова свести вместе и устроить их чувствам настоящую проверку. Смогут ли они выдержать новые испытания судьбы и доказать, что истинная любовь и правда способна творить чудеса?
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
26 ноября, среда 00:00
8 - 26 ноября
18 - 27 ноября
3 февраля - 29 ноября 2024
22 июня - 27 ноября 2023
20 сентября - 26 ноября