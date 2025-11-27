  1. Моя Слобода
Два мира, одно желание

Два мира, одно желание

Премьера:
27.11.2025
 
Режиссер:
Кетче
  
Актеры:
Ханде Эрчел, Метин Акдюльгер, Хюсейин Авни Даньяль, Ипек Эрдем, Идиль Фырат, Дидем Инселель, Рами Нарин, Илайда Оркут, Эйлюль Су Сапан, Серкан Тынмаз
  
Жанр:
Мелодрама
  
Продолжительноcть:
116 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

На первый взгляд, между Бильге и Джаном нет ничего общего: он — увлеченный археолог с мировым именем, она — прагматичный и успешный юрист. Впервые судьба свела их еще в детстве, когда обычная дружба переросла в нечто новое, раз и навсегда связавшее их сердца. Дальнейшая жизнь разбросала Бильге и Джана по разным направлениям, чтобы однажды снова свести вместе и устроить их чувствам настоящую проверку. Смогут ли они выдержать новые испытания судьбы и доказать, что истинная любовь и правда способна творить чудеса?

