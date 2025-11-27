Астронавт
Премьера:
27.11.2025
Режиссер:
Джесс Варли
Актеры:
Кейт Мара, Лоренс Фишберн, Гэбриел Луна, Ивана Миличевич, Мейси Грей, Скарлетт Холмс, Реза Диако, Дэниел Куирк, Дайана Мадейра, Кристина Абернати, Эйдан О'Салливан
Жанр:
Триллер, Фантастика, Ужасы
Продолжительноcть:
90 минут
Возрастные ограничения:
16+
Женщина-астронавт Сэм Уокер прибывает на Землю после своего первого космического путешествия. Ее находят в поврежденной капсуле в Атлантическом океане, после чего помещают под наблюдение из-за подозрений, что вместе с ней из космоса проникла внеземная жизнь.
Сегодня
|
21:35
|Иллизиум (Новомосковск)
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:35
7 декабря, воскресенье 00:00
4 - 10 декабря
6 декабря, суббота 00:00
28 декабря - 6 декабря 2023
18 ноября - 3 декабря
20 сентября - 3 декабря