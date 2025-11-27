  1. Моя Слобода
Астронавт

Премьера:
27.11.2025
 
Режиссер:
Джесс Варли
  
Актеры:
Кейт Мара, Лоренс Фишберн, Гэбриел Луна, Ивана Миличевич, Мейси Грей, Скарлетт Холмс, Реза Диако, Дэниел Куирк, Дайана Мадейра, Кристина Абернати, Эйдан О'Салливан
  
Жанр:
Триллер, Фантастика, Ужасы
  
Продолжительноcть:
90 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Женщина-астронавт Сэм Уокер прибывает на Землю после своего первого космического путешествия. Ее находят в поврежденной капсуле в Атлантическом океане, после чего помещают под наблюдение из-за подозрений, что вместе с ней из космоса проникла внеземная жизнь.

