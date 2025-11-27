Премьера: 27.11.2025

Режиссер: Джесс Варли

Актеры: Кейт Мара, Лоренс Фишберн, Гэбриел Луна, Ивана Миличевич, Мейси Грей, Скарлетт Холмс, Реза Диако, Дэниел Куирк, Дайана Мадейра, Кристина Абернати, Эйдан О'Салливан

Жанр: Триллер, Фантастика, Ужасы

Продолжительноcть: 90 минут

Возрастные ограничения: 16+

Женщина-астронавт Сэм Уокер прибывает на Землю после своего первого космического путешествия. Ее находят в поврежденной капсуле в Атлантическом океане, после чего помещают под наблюдение из-за подозрений, что вместе с ней из космоса проникла внеземная жизнь.