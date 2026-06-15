15 июня на еженедельном оперативном совещании обсудили ход ремонтных работ на автомобильных дорогах.

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Светлана Воскресенская сообщила, что в настоящее время ремонт ведется на 84 объектах, расположенных в 20 районах.

За минувшую неделю работы начались еще на 31 объекте. Ремонт охватил Веневский, Киреевский, Арсеньевский, Одоевский, Тепло-Огаревский, Богородицкий, Чернский, Суворовский, Узловский, Ясногорский районы, а также Большую Тулу.

Один из объектов ремонтируется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», два — по госзаданию ГУ ТО «Тулаавтодор», еще два — по региональной программе «Наш район».

Завершены работы на 51 объекте в Белевском, Богородицком, Суворовском, Киреевском, Каменском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском, Куркинском, Узловском, Плавском, Ясногорском, Чернском районах, а также в Туле, Новомосковске и Ефремове. Общая протяженность отремонтированных участков составила 36 км.

На следующей неделе планируется начать ремонт двух объектов — в Узловском и Заокском районах.

По поручению Дмитрия Миляева продолжается мониторинг содержания дорог. Выполнен ямочный ремонт и грейдирование на 61 дороге муниципального значения в 12 районах: Богородицком, Каменском, Киреевском, Кимовском, Узловском, Воловском, Щекинском, Белевском, Арсеньевском, а также в Ефремове, Новомосковске и Туле.

Зампред правительства Тульской области Александр Бибиков держит ход ремонта на личном контроле. По поручению губернатора организованы выездные проверки на объекты.