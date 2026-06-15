Скрин из видео Ильи Беспалова.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов рассказал об обстановке на месте падения БПЛА. Специалисты организовали штаб для координации работ по устранению последствий.

Жителям домов, получивших повреждения, предложили разместиться в пункте временного размещения (ПВР). Для удобства граждан организован трансфер до ПВР, а также горячее питание.

Чиновник отметил слаженное взаимодействие городских служб и ведомств.

«Выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавших. Администрация города со своей стороны окажет им необходимую помощь», — подчеркнул Илья Беспалов.