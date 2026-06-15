Глава администрации Тулы Илья Беспалов рассказал об обстановке на месте падения БПЛА. Специалисты организовали штаб для координации работ по устранению последствий.

Жителям домов, получивших повреждения, предложили разместиться в пункте временного размещения (ПВР). Для удобства граждан организован трансфер до ПВР, а также горячее питание.

Чиновник отметил слаженное взаимодействие городских служб и ведомств.

«Выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавших. Администрация города со своей стороны окажет им необходимую помощь», — подчеркнул Илья Беспалов. 