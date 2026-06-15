Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов и УСД Тульской области.

Фото пресс-службы судов и УСД Тульской области.

В Зареченский районный суд Тулы поступило уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан.

По версии следствия, собственница квартиры в Зареченском районе с августа 2025-го по январь 2026 года поставила на миграционный учёт девятерых граждан Узбекистана.

Следствие считает, что фактически предоставлять жильё для проживания она не собиралась, а сами иностранцы не планировали жить по указанному адресу.

Женщину обвиняют в совершении преступления по статье о фиктивной постановке на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ. Сейчас ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Статья предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. По данным суда, речь также может идти о крупном штрафе или принудительных работах.

Первое судебное заседание назначено на 22 июня в Зареченском районном суде.