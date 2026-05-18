Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Премия проводится каждый год на протяжении 15 лет. Впервые за десять лет тульские участники дошла до финала. Победу в четырех номинациях из 12 одержали четыре предпринимателя из Тульской области:

«Лучший экспортный проект» – «Байкал Майкрофонс». Компания занимается проектированием, разработкой и производством электроакустических микрофонов и микрофонных предусилителей под брендом «Союз».

«Лучший созидательный проект» – «Усадьба Александрово». Это развитый туристический центр, включающий гостиничный, ресторанный и пляжный комплексы в самом центре Тульской области.

«Лучший проект в сфере торговли» – Торговый дом «Медовые традиции». Компания специализируется на производстве пряников. В 2016 году открылся экскурсионный центр, где гости могут сами делать пряники.

«Лучший технологический проект» – ООО «Грэнт». Это ведущий производитель санитарно-гигиенического оборудования в России. Предприятие успешно внедряет собственные разработки в оборудование для ведущих пищевых предприятий России и СНГ.

Все победители являются участниками проекта «Сделано в Тульской области» и активными получателями мер поддержки Центра «Мой бизнес». Дмитрий Миляев высоко оценил победу в престижном конкурсе и достижения тульских предпринимателей в развитии бизнеса и своего дела.

«Малое и среднее предпринимательство – один из сложнейших секторов экономики. Это серьезный и ответственный вид деятельности. Спасибо, что достойно справляетесь с поставленными перед вами задачами!» – отметил глава региона.

В разговоре с представителями бизнеса обсуждалась и тема развития внутреннего туризма, в том числе гастрономического. Глава региона предложил рассмотреть возможность создания авторского рецепта тульского пряника со вкусом семейного счастья и поручил разнообразить туристические предложения для гостей региона, чтобы увеличить их период пребывания в Тульской области.