Узловский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску тульского транспортного прокурора, действующего в интересах «Территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медпомощи» к местному жителю о взыскании расходов, затраченных на оплату санитарно-авиационной эвакуации.

Установлено, что в марте прошлого года мужчина был осужден за покушение на убийство своей знакомой. Его приговорили к 6,5 годам лишения свободы. В ходе ссоры злоумышленник нанёс своей жертве удар ножом в шею. Чтобы спасти женщину, медикам пришлось вызывать вертолёт санавиации. Полёт продолжался 1 час 15 минут, потерпевшая была доставлена в больницу.

Санитарно-авиационная эвакуация не включается в базовую программу обязательного медицинского страхования, расходы, потраченные на доставку женщины в больницу, обусловлены виной преступника и напрямую связаны с совершенным им деянием. Полёт обошёлся в чуть более четверти миллиона рублей.

Суд поддержал позицию прокуратуры. С осужденного в пользу Тульской области в лице ГУЗ ТО «Территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи» были взысканы расходы на оплату услуг санавиации в размере 253 078 рублей 38 копеек.