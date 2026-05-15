В поселке 25 многоквартирных домов, 161 индивидуальное строение, в них проживает более 3 тысяч человек. Станция водоподготовки была построена в 70-х годах прошлого столетия. Оборудование устарело. Вода в этом населенном пункте нормативного качества, но были отклонения по содержанию железа, солей кальция. Было принято решение модернизировать станцию водоподготовки и улучшить качество водоснабжения жителей.

На объекте переложили наружные и внутренние сети водоснабжения и водоотведения, заменили электрооборудование, установили новое оборудование для обезжелезивания, смягчения и обеззараживания воды.

— Вода будет поступать на станцию из артезианских скважин, проходить на блок по обезжелезиванию. Далее через систему осмоса будет осуществляться процесс смягчения воды от солей кальция, потом — хлорирование для обеззараживания воды. Очищенная вода поступит в резервуары, а оттуда с помощью насосов уже пойдет по поселку, — рассказал директор МУП «Ремжилхоз» Андрей Пуговкин.

После капитального ремонта работа станции водоподготовки полностью автоматизирована.

— Администрация города уделяет особое внимание обеспечению качественным водоснабжением наших жителей, в том числе жителей населенных пунктов Большой Тулы. Ежегодно мы перекладываем водоводы, устанавливаем станции водоподготовки. Здесь в Шатске станция была, но требовала капитального ремонта. Было принято решение выделить из бюджета города средства — более 30 млн рублей. Работы по модернизации станции водоподготовки завершены. Впереди пусконаладочные работы, после окончания которых в дома жителей поселка Шатск будет поступать чистая вода. Модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры продолжим и дальше, — подчеркнул Илья Беспалов.

К пусконаладочным работам капитально отремонтированной станции приступят в ближайшее время. Жителей предупреждают, что возможно изменение качества воды во время проведения работ. После их окончания в дома жителей поселка будет поступать качественная питьевая вода.

