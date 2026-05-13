На еженедельном оперативном совещании 12 мая под руководством губернатора рассмотрели ход ремонта дорожного покрытия в регионе.

Как доложила министр транспорта и дорожного хозяйства Светлана Воскресенская, ямочный ремонт полностью завершен во всех 26 муниципалитетах. Работы проведены на 474 улицах, включенных в план по результатам обследования дефектов.

Плановый ремонт ведется в Венёвском, Заокском, Куркинском, Щёкинском, Узловском, Плавском, Чернском, Одоевском, Каменском, Киреевском, Алексинском районах и в Туле. Кроме того, стартовали работы на трех участках трасс федерального значения. Уже отремонтировано десять объектов в Белёвском, Киреевском, Узловском, Плавском районах и в Ефремове. Отставания от графика отсутствуют. Всего в текущем году запланирован ремонт 489 дорожных объектов.

По поручению губернатора на официальных сайтах муниципальных администраций опубликованы актуальные планы ремонта местных дорог. Совместно с региональным отделением «Единой России» утверждены формы общественного контроля.

Наибольшее количество жалоб поступает из Тепло-Огаревского, Арсеньевского и Кимовского районов — в основном на состояние грунтовых дорог. После просыхания грунта муниципалитеты проведут грейдирование и укладку щебня.

Дмитрий Миляев поручил профильным ведомствам и главам администраций обеспечить постоянный мониторинг состояния улично-дорожной сети.