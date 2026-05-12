С 22 по 25 мая на улице Фридриха Энгельса (от улицы Агеева до улицы Тульского рабочего полка) будет идти капитальный ремонт тепловой сети, сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

В этот период запрещена остановка и стоянка автомобилей. Будет ограничено движение всех видов транспорта.



Трамваи маршрутов № 1, 12, 13, 14 будут ходить по изменённой схеме: через улицу Кауля до Красного Перекопа.

Челночное движение трамваев по проспекту Ленина (от улицы Станиславского до педуниверситета) временно прекратится.

