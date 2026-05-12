Министр культуры Тульской области Елена Арбекова рассказала губернатору Дмитрию Миляеву, как регион отметил 9 Мая:

«Тула в День Победы превратила свои музеи в пространство подвига. Посетители примерили на себя тяжесть солдатской ноши, прошли испытания вечерних квестов, застыли на лекциях о блокадном Ленинграде, где каждое слово рассказывало о жизни и смерти защитников. Сатирические плакаты били по врагу, а интерактивные площадки заставляли сердцем почувствовать то, что вынесли наши отцы и деды. 9 Мая каждый посетитель мероприятий понял: это не просто дата, а подвиг людей, которых мы не смеем забывать.

В праздничных программах особое место заняла музыка Победы. Сотни людей вышли на флешмоб и вместе спели легендарные песни военных лет. Лекции раскрыли истории создания главных фронтовых хитов, а театрализованные концерты собирали полные залы и овации стоя. Проникновенные рассказы о тыловых медиках, художниках, опалённых войной, трогали до глубины души. Все это превратило 9 Мая в день общей памяти, гордости и подлинного единства.

Парки Тулы полностью реализовали концепцию город как сцена. Во всех парках работали интерактивные кластеры, полевые кухни, выступления агитбригад, кинопоказы, и только губернаторский духовой оркестр 9 Мая выступил на восьми открытых площадках и собрал более 8000 посетителей».

Глава региона отметил важность проведения праздничных мероприятий с полным погружением.

«Давайте возьмем за правило иммерсивные мероприятия организовывать не только в Туле, но сквозным порядком делать и в муниципалитетах. Надо выходить за пределы Дня Победы. Давайте к другим памятным датам готовить такую историю. Мне кажется, что когда люди погружаются в само мероприятие, создается совершенно другая атмосфера», — сказал Дмитрий Миляев.

Напомним, иммерсивный квест-маршрут «Свет Победы на проспекте» прошли 2000 туляков. На восьми тематических станциях работали сотрудники музеев, театров, библиотек, архива, объединения центров развития культуры и филармонии.

Каждый участник получал красноармейскую книжку и выполнял задания: расшифровать радиограмму, собрать солдатский вещмешок, написать письмо-треугольник или оказать первую помощь. За правильные ответы в книжку ставились отметки, которые затем обменивались на призы.