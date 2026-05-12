Сегодня, 12 мая, в правительстве состоялось очередное оперативное совещание под председательством губернатора Тульской области Дмитрия Миляева. В ходе совещания он подвел итоги празднования Дня Победы в регионе.

«Уважаемые коллеги, хочу всех организаторов торжественных мероприятий и жителей поблагодарить за инициативы, за проявленный патриотизм, за участие в праздничных мероприятиях. Отдельные слова благодарности силовому блоку — обеспечили безопасность проведения мероприятий. Вопросы безопасности выходят на первый план в условиях той обстановки, в которой мы живем. Может быть, нужно кого-то отметить за подготовку и организацию мероприятий в праздничные дни», — сказал губернатор.