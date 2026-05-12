В день борьбы с меланомой врачи обращают внимание на важность ранней диагностики и профилактики этого опасного заболевания. Главный фактор риска — ультрафиолетовое повреждение, поэтому защита от солнца и регулярный осмотр родинок остаются основными мерами предосторожности.

Как защититься?

Использовать солнцезащитные кремы с SPF 30–50, наносить за 30 минут до выхода на улицу и обновлять каждые два часа.

Выбирать одежду из плотных натуральных тканей, носить головные уборы и солнцезащитные очки.

Соблюдать осторожность даже в наших широтах, особенно в периоды активного солнца.

Регулярно осматривать кожу : насторожить должнен рост родинки, изменение её цвета или формы, болезненность или кровоточивость.

«Меланома часто маскируется под обычную родинку. Не занимайтесь самолечением. При любых подозрениях немедленно обращайтесь к дерматологу или онкологу», — подчеркнул заместитель главного врача онкодиспансера Григорий Саневич.