Работы продлятся чуть более двух недель. Они будут вестись по ночам.

На улице Максима Горького в Туле сегодня ночью стартует капитальный ремонт трамвайного разворотного кольца. Подрядчик до 29 мая должен заменить 200 метров рельсошпальной решетки.

«Работы будут проводить в ночное время участками, чтобы с утра трамваи могли выходить на свои маршруты», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, из-за ремонта трамвайного кольца на ул. М. Горького в Туле ограничат движение.

Ежедневно с 22.00 до 5.00 на участке от улицы Заварной до улицы Штыковой по ул. М. Горького будет запрещена остановка и стоянка любого транспорта, а также ограничено движение трамваев.

На время работ трамваи маршрута № 12 временно изменят схему движения и пойдут через улицу Коминтерна до Московского вокзала.

Водителей и гостей города просят учитывать эту информацию при планировании поездок.