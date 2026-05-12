В Тульской области усилят контроль за состоянием дорог. Министр транспорта и дорожного хозяйства Светлана Воскресенская отчиталась о ходе ремонта и выполнении поручения губернатора Дмитрия Миляева.

В марте–апреле ямочный ремонт был запланирован на 474 улицах и 693 участках из 5518 с асфальтобетонным покрытием. Работы по устранению аварийно опасных дефектов после зимы выполнены во всех 26 муниципалитетах.



Ведутся работы в 12 районах на 19 объектах. Начаты работы на 3 федеральных дорогах. Уже завершено 10 объектов в разных районах.

Всего в этом году планируют отремонтировать 489 объектов.

По словам Воскресенской, на сайтах муниципалитетов размещены актуальные планы ремонта.

«Мониторинг нужно проводить системно, чтобы дорожную сеть содержали в порядке по мере необходимости. Взаимодействие с муниципалитетами должно быть на должном уровне. Давайте за появлением новых ям будем следить вместе, в том числе с Народным фронтом и главами администраций», — отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что нужно не только устранять дефекты, но и анализировать обращения граждан, чтобы вовремя реагировать на новые проблемы. Особое внимание — развитию дорожной сети не только в Туле, но и во всех муниципалитетах.