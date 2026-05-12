Некоторые из них уже анонсировали, что планируют на форуме заключить соглашения о сотрудничестве.

Фото Дмитрия Дзюбина (1 июня 2025 года).

С 23 по 26 мая в Тульской области состоится форум «Территория бизнеса: комфорт в развитии», который пройдет на территории парк-отеля «Шахтер» под Алексином.

О подготовке к этому мероприятию шла речь на оперативном совещании правительства региона. Было отмечено, что в течение четырех дней лучшие федеральные эксперты поделятся своими знаниями о ключевых трендах в российском и мировом предпринимательстве, а также предложат практические рекомендации по развитию и продвижению бизнеса.

Участников ждут тематические дни, посвящённые женскому предпринимательству, общественному питанию и туристическому продвижению региона. Кроме этого, пройдут тематические ярмарки, где вместе с российскими представителями бизнеса будут участвовать предприниматели из Белоруссии и Словении.

На данный момент получены заявки на форум от представителей 12 регионов России. Предварительно несколько участников уже анонсировали заключение соглашений.

Губернатор Дмитрий Миляев попросил держать на контроле процесс подготовки форума.

«Постарайтесь сделать так, чтобы это были интересные мероприятия и, конечно, полезные», — добавил глава региона.