Хотя подростки трудятся в течение всего года, пик приходится на каникулы. Это помогает им определиться с профессией и получить первые навыки.

Список вакансий круглый год пополняется на платформе «Работа России» и на сайте Кадрового центра Тульской области. Сотрудники центра консультируют подростков, подбирают подходящий вид работы, помогают пройти собеседование и оформиться.

Число работодателей-участников программы растёт: в 2026 году их будет около 600 — почти на 200 больше, чем годом ранее. Действуют рабочие группы для привлечения компаний и формирования перечня вакансий.

Тип занятости зависит от возраста. Подростки 16–17 лет могут работать на предприятиях разных сфер, а ребят 14–15 лет чаще берут в бюджетные учреждения.

Количество трудоустроенных ежегодно растёт: в 2025 году работу получили 8,2 тыс. подростков, а в 2026-м планируется трудоустроить уже порядка 10 тысяч. Отдельное внимание уделяется детям в трудной жизненной ситуации — это важная мера профилактики безнадзорности и правонарушений. В 2024 году трудоустроили 786 таких ребят, в 2025-м — 870, с начала 2026 года — 146.

Министр труда Алексей Федосеев сообщил о новом алгоритме «Комплексное трудоустройство семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации» (старт в 2026 году). Он предполагает, что на базе одного работодателя подросток получает временное место, а его родитель — постоянное. Механизм пока обсуждается, но сама практика будет применена в России впервые.

Губернатор Дмитрий Миляев поручил активнее информировать подростков о возможностях трудоустройства в летний период.