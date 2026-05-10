Мероприятие было приурочено к 110-летию со дня рождения актрисы.

В Тульской областной библиотеке собрались участие актеры, режиссеры, преподаватели актерского мастерства, ученики Софьи Владимировны и поклонники её творчества из Тулы, Москвы и Белгорода.

Приветствуя гостей мероприятий, министр культуры региона Елена Арбекова поблагодарила участников за сохранение памяти о выдающейся тулячке.

«Сегодняшний вечер показал, насколько сильный след Софья Владимировна оставила в сердцах своих учеников, коллег и зрителей. Даже тем, кто не был знаком с ней лично, передаются это тепло, искренность и любовь к профессии. Такие люди формируют культурную память региона, воспитывают новые поколения артистов и становятся настоящими символами тульской театральной школы», — сказала министр.

Софья Сотничевская за годы своей творческой деятельности воплотила на сцене Тульского академического театра драмы почти две сотни женских судеб. Её имя стоит в одном ряду с известными деятелями тульской театральной школы — Александром Поповым, Виталием Базиным, Евгенией Пчёлкиной, Натальей Савченко и другими.

В рамках вечера прозвучали воспоминания коллег, учеников и друзей актрисы, были представлены архивные фотографии из ее творческой и личной жизни, видеозаписи выступлений, а также творческие посвящения Софье Владимировне. Участники читали посвященные ей стихотворения, а также произведения, написанные самой актрисой.

Гендиректор Регионального библиотечно-информационного комплекса Юлия Иванова также поделилась личными воспоминаниями о Софье Владимировне, рассказав, что именно спектакль «Гарольд и Мод» с участием актрисы помог ей почувствовать связь с Тулой после переезда в город.

В завершение вечера Елена Арбекова поддержала инициативу о создании мемориальной доски в память о Софье Сотничевской.