Предстоящая неделя порадует погодой жителей Тульской области и всего центрального региона. Сегодня, 11 мая, погоду в столице и областях формирует малоподвижная зона пониженного давления. В Туле и Москве ещё дождливо и прохладно, а небо затянуто плотной облачностью, что препятствует солнечному прогреву.

Но уже со вторника характер погоды кардинально изменится, обещают синоптики. Ветер южных четвертей начнёт понемногу повышать температуру: в Туле ожидается до +17…+20°, а местами до +22°.

Настоящее лето придёт в среду. Столичный регион и Тульская область окажутся в тёплом секторе циклона. Облачность начнёт разрушаться, выглянет солнце, и температура воздуха «рванёт» вверх, достигая +21…+23°. Это на 4–5° выше климатической нормы.

Во второй половине недели регион продолжит находиться в тёплой воздушной массе. Правда, из-за влияния очередного циклона небо будет часто затягивать облаками, а днём ожидаются локальные кратковременные ливни и грозы. Но в целом погода порадует по-летнему тёплыми днями — зонтики тулякам лучше держать наготове, а вот от тёплых курток уже можно смело отказываться.